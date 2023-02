JOHAN PAPACONSTANTINO + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE REIMS Catégories d’Évènement: Marne

JOHAN PAPACONSTANTINO + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE, 31 mars 2023, REIMS. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, Johan Papaconstantino donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d'Athènes des années 30. Il produit une œuvre globale en transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts. LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

