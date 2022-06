Johan Farjot Marseille 9e Arrondissement, 28 août 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Johan Farjot

245 bis, boulevard Michelet Jardin de la Magalone Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-08-28 20:00:00

Jardin de la Magalone 245 bis, boulevard Michelet

Un festival de piano itinérant.



Pianiste, chef d’orchestre.

Pianiste au sein de l’ensemble Contraste qu’il a créé et codirige avec le violoniste et altiste, Arnaud Thorette, il témoigne d’une intense discographie saluée par la critique (Diapason d’or, Choc Classica, etc.) et se produit avec des partenaires prestigieux dans de nombreux festivals et saisons de concerts en France et à l’étranger.



Par ailleurs, Johan Farjot a toujours côtoyé l’univers du jazz et partage, en tant que pianiste, l’affiche de grands interprètes tels Anne Paceo, Hugh Coltman, Daniel Humair, André Ceccarelli, etc. Il est le codirecteur artistique, aux côtés du saxophoniste Raphaël Imbert, de la série « Les 1001 Nuits du Jazz » depuis mars 2016, au Bal Blomet, club de Jazz historique du 15e arrondissement (2 concerts par mois avec de nombreux invités). Un témoignage discographique live est paru au printemps 2020 chez MDC/Pias (Les Mille et un Nuits du Jazz. Johan Farjot, Raphaël Imbert and Guests).



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

