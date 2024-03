Joglar en Concert à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand, dimanche 24 mars 2024.

Joglar en Concert à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Joglar est un ensemble de musique médiévale du sud-ouest de la France, de Gascogne. Composé de David et Margaux Zubeldia, le duo interprète les répertoires allant du XIIème au XVème siècle et fait revivre ainsi des pièces musicales tirées de manuscrits et de genres différents.

Joglar est un ensemble de musique médiévale du sud-ouest de la France, de Gascogne. Composé de David et Margaux Zubeldia, le duo interprète les répertoires allant du XIIème au XVème siècle et fait revivre ainsi des pièces musicales tirées de manuscrits et de genres différents. L’ensemble est à l’affût de sonorités organiques et charnues bien vivantes ! Les instruments utilisés sont faits de bois, cuir, peau, boyaux, os, corne…

Vous y entendrez des pièces musicales issues de manuscrits trouvés en France, en Espagne et en Italie.

Chansons de troubadours, de trouvères, estampies du Chansonnier du Roi, Ars Nova française, répertoire du « trecento » italien, musique instrumentale du Codex Faenza, Cantiguas de Santa Maria, livre vermeil de Montserrat… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Lieu-dit Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Joglar en Concert à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Val de Garonne