Jogging, une performance à découvrir au Monfort théâtre Le Monfort théâtre Paris, mercredi 22 mai 2024.

Du mercredi 22 mai 2024 au samedi 25 mai 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

De 5 à 26 euros.

Cet étonnant Jogging nous fait suivre les histoires de quatre femmes venues du monde arabe, bien loin des stéréotypes qui les accablent habituellement. Une performance humoristique qui peut s’avérer très sombre.

Eric Deniaud • Hanane Hajj Ali | LIBAN

Quand le public arrive, Hanane Hajj Ali est en place. Vêtue de noir,

elle s’étire, s’échauffe, prépare sa voix pour un « seule en scène ».

Hanane, à moins que ce ne soit Médée ? L’antique et la contemporaine,

celle qui tue ses enfants ou celle qui les sacrifie sur l’autel des

guerres du Moyen-Orient. Tout est question de points de vue.

Avec Jogging,

la comédienne et autrice Hanane Hajj Ali s’inspire de sa vie de femme,

mère, comédienne et citoyenne qui, tous les jours, court dans les

ruelles de Beyrouth afin de prévenir le stress, la dépression et

l’ostéoporose… Peu à peu, elle transforme ce parcours de santé en une

plongée dans les méandres de ses rêves et de ses craintes les plus

intimes. Percutante, elle livre un défi radical aux préjugés qui

discréditent les femmes du monde arabe.

Meilleure interprétation au festival OFF Edinburgh (2017)

Prix Gilder-Coigney décerné par la « League of Professional Theatre Woman »(2020)

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Marwan Tahtah JOGGING