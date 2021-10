Jogging Reims, 31 janvier 2022, Reims.

Jogging Reims

2022-01-31 – 2022-01-31

Reims Marne

Jogging

Hanane Hajj Ali

Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par La Comédie| Théâtre en chantier

Première en France

Tout public – dès 1 ans

L’artiste libanaise d’une cinquantaine d’années, Hanane Hajj Ali, fait du jogging tous les jours pour éviter l’ostéoporose, l’obésité et la dépression. Son parcours l’emmène à travers ses espaces personnels de Beyrouth, revisitant les personnages, les aspirations et les déceptions en cours de route. L’exercice lui apporte une poussée d’adrénaline et de dopamine ; à la fois destructeurs et constructifs, à l’image d’une ville en constante évolution qui détruit pour construire et construit pour détruire. Seule sur scène, Hanane – femme, épouse et mère – se compare aux figures de Médée. Exploration du lieu, de l’identité et de la mythologie, Jogging, spectacle multiprimé créé en 2017, et qui voyage depuis en Europe et aux États-Unis, est imprévisible et présente un défi radical aux stéréotypes et aux préjugés qui affligent les perceptions mondiales des femmes arabes.

DURÉE

1h25

DATES

lun. 31 janvier à 20h

mar. 1 février à 19h

LIEU

La Comédie de Reims – Petite salle

Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par