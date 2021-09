Grenay Grenay Grenay, Pas-de-Calais Jogging guidée de la ville de Grenay Grenay Grenay Catégories d’évènement: Grenay

Pas-de-Calais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Chaussez-vous de vos baskets et venez courir avec nous à la découverte de la ville de Grenay au riche patrimoine historique. Du cimetière Mérovingiens à la Première Guerre Mondiale en passant par les Cités Minières, la ville n’en finira pas de vous surprendre. Adapté à tous les niveaux de joggeur. La course se terminera par un pot d’amitié pour profiter de l’ambiance conviviale de la Médiathèque-Estaminet.

Sur insciption pour un maximum de 10 participants. Prévoir tenue de sport.

Venez découvrir la ville de Grenay au riche patrimoine historique. Grenay 2 ter rue Jules Guesde Grenay Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

