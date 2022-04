Jogging Découverte Ville de Cannes Débutant Cannes Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cannes

Jogging Découverte Ville de Cannes Débutant Cannes, 29 avril 2022, Cannes. Jogging Découverte Ville de Cannes Débutant Ourtdoor Camp Boulevard de la Croisette – Square Verdun Cannes

2022-04-29 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-29 14:00:00 14:00:00 Ourtdoor Camp Boulevard de la Croisette – Square Verdun

Cannes Alpes-Maritimes Jogging encadré de 7 km pour partir à la découverte de la richesse du patrimoine cannois. directiondessports@ville-cannes.fr +33 4 97 06 43 50 Ourtdoor Camp Boulevard de la Croisette – Square Verdun Cannes

