Jogging culturel : sur les traces des Jeux olympiques Mairie du 14ème Paris, 29 juin 2023, Paris.

Du jeudi 29 juin 2023 au jeudi 27 juillet 2023 :

jeudi

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit sous condition

Réservation gratuite, présentation d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied loisir

Découvrez l’histoire des jeux olympiques antiques avec Manon Delarue tout en réalisant un cours de sport d’1h30 !

Le cycle de joggings culturels :

Un jogging culturel est une visite guidée réalisant en courant. Cette année, un an avant les J.O. 2024, Manon Delarue anime et organise 5 séances de joggings culturels autour de l’histoire des jeux olympiques antiques. Vous saurez tout d’Olympie, des athlètes enduits d’huile parfumée et des origines des couronnes de laurier.

Informations, dates, lieu de RDV :

Tous les jeudis de Juillet 2023 de 19h30 à 21h00.

Durée de la séance : 1h30

Entrée libre sur réservation, dans la limite de 20 places disponibles.

Vestiaire sécurisé sur place.

RDV à 19h30 sur le parvis de la mairie du 14ème

2 Place Ferdinand Brunot

75014 Paris

Déroulé d’une séance :

Échauffement, commentaires culturels, course à pied, renforcement musculaire, étirements

Calendrier :

Jeudi 29 Juin 2023 : Aux origines des Jeux Olympiques

Jeudi 6 Juillet 2023 : Les athlètes aux J.O.

Jeudi 13 Juillet 2023 : Les sports pratiqués aux J.O.

Jeudi 20 Juillet 2023 : Podium et couronnes de laurier

Jeudi 27 Juillet 2023 : Jeux antiques, Jeux modernes

Important :

Une tenue et des baskets de sport sont requis ainsi qu’une pratique de la course à pied.

Mairie du 14ème 2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris

Contact : joggingculturel@gmail.com https://www.joggingculturel.com

Camille Dampierre Animé par Manon Delarue