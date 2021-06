Paris Crèche collective Bout'Chou 1 (associative) Paris Jogging culturel Crèche collective Bout’Chou 1 (associative) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jogging culturel Crèche collective Bout’Chou 1 (associative), 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 1 septembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Faire du sport sur les traces des années folles dans l’arrondissement : Picasso, Modigliani, Kiki de Montparnasse y ont résidé. Giacometti a rencontré Simone de Beauvoir au Dôme. Foujita a peint Youki dans son atelier et ils allaient dîner à la Rotonde ensuite. Ces lieux existent encore et le quartier regorge d’anecdotes ! Alors à vos baskets pour découvrir les coulisses de ces immenses artistes mais aussi de cette période flamboyante. Pour ados & adultes. Certaines sessions peuvent être adaptées aux enfants avec parents. Événements -> Événement sportif Crèche collective Bout’Chou 1 (associative) 40 rue Boulard Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (218m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (265m)

Contact :Manon Delarue course.culturelle@gmail.com https://www.facebook.com/mandelarue Événements -> Événement sportif

Date complète :

2021-09-01T19:00:00+02:00_2021-09-01T21:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Crèche collective Bout'Chou 1 (associative) Adresse 40 rue Boulard Ville Paris lieuville Crèche collective Bout'Chou 1 (associative) Paris