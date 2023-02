Joffre Dumazedier – 20 ans après sa disparition, que retenir ? Union Peuple et Culture Paris Catégories d’Évènement: île de France

Joffre Dumazedier – 20 ans après sa disparition, que retenir ? Union Peuple et Culture, 3 mars 2023, Paris. Le vendredi 03 mars 2023

. gratuit 20 ans après la disparition de Joffre Dumazedier, sociologue des loisirs et fondateur de Peuple et Culture, que retenir ? Fondateur de Peuple et Culture, Joffre Dumazedier a consacré une grande partie de son existence à lutter contre les inégalités sociales dans l’accès à la culture et à chercher par quels moyens y remédier, ayant eu lui-même la chance, alors qu’il venait d’un milieu très pauvre, de poursuivre des études supérieures et de recevoir une culture humaniste en héritage, sans avoir été « héritier ». Devenu sociologue, il s’est intéressé aux loisirs dans leurs 3 dimensions principales, le divertissement, le délassement et le développement, ainsi qu’à la question du temps libre ou non contraint. A l’occasion des 20 ans de sa disparition, Peuple et Culture organise une présentation de la thèse de Philippe Metz – adhérent individuel de Peuple et Culture – intitulée « Joffre Dumazedier (1915-2002). Engagement-Méthode-Style ». La présentation de ce travail mêlant recherche académique et éducation populaire nous permettra à la fois de mieux connaitre Joffre Dumazedier, de transmettre aux plus jeunes générations sa réflexion et surtout la confronter avec aujourd’hui. A la suite de cet événement, un apéro sera organisé. Union Peuple et Culture 108, rue Saint Maur 75011 Paris Contact : https://www.peuple-et-culture.org union@peuple-et-culture.org https://www.facebook.com/unionpec/ https://www.facebook.com/unionpec/ https://framaforms.org/joffre-dumazedier-20-ans-apres-sa-disparition-que-retenir-1675437444

