Meurthe-et-Moselle Jœuf . 4.5 EUR Séance de cinéma et animations pour les familles

Après le film, possibilité de discuter des courts métrages autour d’un goûter, découvrir des ateliers ludiques sur les thématiques des courts-métrages et découvrir les coulisses du cinéma fdmjc54.popcom@gmail.com +33 6 32 28 87 51 Jœuf

