LE TRITON, le samedi 11 juin à 20:30

Lorsque Joëlle Léandre vient au Triton, ce qui n’est pas tout à fait rare depuis l’ouverture de notre lieu il y a 22 ans, elle est toujours animée par l’envie de nous faire découvrir l’une des innombrables facettes de son incroyable vie artistique. Chaque fois, elle nous a surpris, embarqué, conquis. Ce soir, c’est avec l’illustre pianiste, compositrice, chef d’orchestre et professeure à l’université de Berkeley, Myra Melford, véritable “pilier du nouveau jazz”, que Joëlle nous invite à un nouveau voyage. Une écoute immense, rapide, véloce et élégante. Un duo qui tresse des bouts de musique, des temps suspendus et de bien belles histoires. Un duo qui se caractérise par une quête d’improvisation absolue, une exigence tout en légèreté et surtout, évidemment, une musique qui n’a que la liberté pour seule contrainte. **Joëlle Léandre** contrebasse **Myra Melford** piano

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

