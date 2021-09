JOELLE LEANDRE & ELISE CARON AMR / Sud des Alpes, 20 septembre 2021, Genève.

JOELLE LEANDRE & ELISE CARON

AMR / Sud des Alpes, le lundi 20 septembre à 21:30

En femmes de scène, Elise Caron et Joëlle Léandre ont toutes les deux cette faculté à immédiatement accrocher l’attention et l’empathie du public. Elise Caron et Joëlle Léandre on le sait ont deux caractères bien trempés, et doués en même temps du talent de la métamorphose. Elle nous font traverser une série de paysages, d’humeurs. Elles vont chercher au plus profond d’elles-mêmes des sons, des voix anciennes parfois. Elles en jouent, et ce qui s’enflamme entre elles, se fait dans l’instant. Extraits: [https://www.youtube.com/watch?v=_VEHP-vRsc4](https://www.youtube.com/watch?v=_VEHP-vRsc4) [https://www.youtube.com/watch?v=5tONFYzXGbY](https://www.youtube.com/watch?v=5tONFYzXGbY) Joëlle Léandre, contrebasse Elise Caron, chant

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T21:30:00 2021-09-20T22:30:00