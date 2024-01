JOELLE GEWOLB DANS ANTISOCIAL – Joëlle Gewolb dans Antisocial THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, jeudi 21 mars 2024.

JOELLE GEWOLB dans Antisocial Un one-woman-show qui se prétend être à la hauteur de cette chanson mythique… et écrit par une anglaise en français !Joëlle Gewolb est loin des clichés de la Rosbif qui se gave de thé et de famille royale. Elle fait son George Orwell, en nous racontant ses années de service, de vices et même, quelques sévices * à Londres et à Paris. Joëlle a un humour provocant, auto-dérisoire, parfois absurde, et elle adore interagir avec le public ! Tu connais ni George Orwell, ni la chanson Antisocial de Trust ? On s’en fou, tu vas kiffer quand même.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 21:15

Réservez votre billet ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75