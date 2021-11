Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Joël Valence en CONCERT « La voix de Noël » Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Joël Valence en CONCERT « La voix de Noël » Bourg-lès-Valence, 19 décembre 2021

2021-12-19 17:00:00 – 2021-12-19 18:30:00

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR Dimanche 19 Décembre à 17H00 Joël VALENCE donnera un concert exceptionnel à L’Eglise Saint Pierre à BOURG-LÈS-VALENCE ( 26 ). concert@joel-valence.com +33 6 64 87 26 18 https://www.joel-valence.com/product/concert-de-noel/ Place de la liberté Eglise SAINT PIERRE Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Valence Romans Tourisme

