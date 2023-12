Joel Ross New Morning Paris, 10 avril 2024, Paris.

Le mercredi 10 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Joel Ross fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui font évoluer le jazz et repoussent les limites de leur instrument autant techniquement que créativement.

A 23 ans, il est l’un des rares artistes à avoir déjà sorti aussi jeune trois albums sur le label Blue Note. Le vibraphoniste new-yorkais, au look toujours très stylé, estompe les barrières entre jazz et hip-hop, trouve de nouvelles manières d’accompagner un soliste, libère le rythme par des micros placements et traite l’harmonie à la manière d’un peintre ses couleurs. Joel Ross s’impose indéniablement comme l’une des figures emblématiques de la scène jazz de Chicago. Son troisième album chez Blue Note, intitulé « The Parable of the Poet », présente une vaste suite composée de sept mouvements évocateurs, témoignant du talent du vibraphoniste. À travers une utilisation habile de l’improvisation collaborative et de la mélodie collective, ce bandleader intuitif met en lumière les talents uniques des artistes qui partagent la scène avec lui.

== Line up ==

Joel Ross (Vibraphone), Jeremy Corren (Piano), Kanoa Mendenhall (Basse), Jeremy Dutton (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/

