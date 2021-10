Joel Hierrezuelo Saïd Assadi, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Jazz & Musique du monde

Né à La Havane en 1972, Joel Hierrezuelo Balart grandit dans le monde musical familial. Lorenzo, Caridad et Reynaldo Hierrezuelo sont ses grands oncles mais c’est surtout son père qui lui montre le chemin des percussions dès son plus jeune âge. Il étudie la guitare et le chant, à douze ans il commence à chanter et jouer dans des groupes amateurs.

Le chanteur, percussionniste et guitariste cubain nous dévoile après Zapateo Suite : « Así de simple », le deuxième album de son projet en quintet : une promenade musicale à la rencontre du Jazz et des musiques du monde. Sa vision personnelle de la musique façonne les codes cubains et les fait évoluer vers son propre langage musical.

Son inspiration puise dans ses racines afro-cubaines, influencée par son long parcours musical et ses différentes collaborations avec des figures telles qu’Alfredo Rodriguez y Los Acerekó, Roberto Fonseca, Omara Portuondo, Amadou et Mariam, Africando, Mayra Andrade, Salome de Bahía, Line Kruse, Gilles Peterson, Yonathan Avishai, Fatoumata Diawara, Africando et Anga Diaz parmi tant d’autres.

DISTRIBUTION DE L’ALBUM

Joel Hierrezuelo : Guitare, voix et percussions

Leonardo Montana : Piano

Samuel Fhima : Contrebasse

Lukmil Pérez : Batterie

Sylvain Gontard : Trompette

Saïd Assadi 32, rue Myrha Paris 75018

