Joel Culpepper, Warm-up Dj Zebra – Festival Antigel Post Tenebras Rock, 12 février 2022, Genève.

Joel Culpepper, Warm-up Dj Zebra – Festival Antigel

Post Tenebras Rock, le samedi 12 février à 20:30

En co-production avec le Festival Antigel Evénement en 2G+ Afin d’accéder au concert, merci de nous présenter à l’entrée : – Ton certificat de vaccination ou de guérison (QR code) Si la date de vaccination et/ou de guérison date de + de 4 mois, il faudra nous présenter un test négatif : antigénique (- de 24H) ou PCR (- de 48H) – Une pièce d’identité Festival Antigel Plus fédérateur que jamais et porté par l’enthousiasme sans cesse renouvelé de ses 55’000 spectateur•trice•s, Antigel rassemble les publics, mélange les disciplines et valorise le patrimoine culturel de toute la région depuis ses débuts en 2011 en proposant désormais trois semaines intenses de safari culturel à travers 23 communes genevoises et étendu au Grand Genève. Antigel démontre qu’il est bien plus qu’un projet artistique et joue son rôle de cultivateur du terreau local en tissant des liens entre les disciplines et les publics, grâce à une programmation pop, hétéroclite et actuelle. Joel Culpepper Vie, joie, saveur, sueur et jubilation en savourant jusqu’au dernier spasme des nerfs le groove funk-soul de Joel Culpepper. Il n’y a pas de place pour le vide dans l’espace soul de Joel Culpepper. Une architecture sonore magnétique nous enveloppe et nous habite dès les premières notes. Le groove du natif de Londres jaillit d’une street astrale, sa ville, son village, sa Motown. En quelques notes, un souffle de secondes, sa funk amphétamine les nerfs, les muscles s’extasient en saccades d’une sonorité Kool and the Gang, susurrant des lyrics félines et engagées comme pour accompagner les images d’une blaxploitation contemporaine. Warm-up Dj Zebra

Plein Tarif : 28.- Membres PTR : 23.- Tarif jeune : 18.- Junior : 13.-

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



