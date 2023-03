Joël chante Brel Théâtre Villon Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Chanter Brel, une gageure … ils relèvent le défi !

Les contradictions, la joie, la dérision, la tristesse, le partage, la solitude, le vivre, l’obscurité, la lumière …Des textes tellement forts qu’épousent de magnifiques mélodies, des chansons qui claquent à la figure ou qui prennent le cœur, qui parlent de lui, de nous, des autres. « En mettant leur sensibilité et leur virtuosité au service du texte et de la musique, Joël Jacquelin, Christophe Girard et André Hawrylko réussissent à toucher le public et lui faire vivre l’émotion de ces tranches de vie imaginées par le grand Jacques, à imprimer leur « patte » dans leur interprétation des chansons toujours d’actualité de ce grand poète qu’était, qu’est Jacques Brel. Chanson française

Joël Jacquelin au chant, guitare et violon,

Christophe Girard à l’accordéon,

André Hawrylko au piano

