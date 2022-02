Joël Chalude dans « Je suis sourd, je chante… et je vous emmerde ! » Théâtre Darius Milhaud, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du dimanche 10 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

Du samedi 09 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h10

Du vendredi 01 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 :

vendredi

de 19h00 à 20h10

payant

– T’es sourd et tu chantes ?! – Et toi, t’entends et tu signes ?! Un spectacle musical déjanté en voix et chansigne de Joël Chalude.

Né sourd de parents musiciens, Joël Chalude s’est donc condamné à être un provocateur. Equilibriste rationnel de l’absurde, il pose sa voix de nulle part sur une insolite portée musicale qu’il croise ici et là, entre mime et langue des signes, à l’univers encore plus singulier de l’immense Jacques Brel.

« Je suis sourd, je chante… et je vous emmerde ! » confronte son créateur, Joël Chalude, chanteur à ses heures perdues et parfois retrouvées, à l’un des chansigneurs actuels les plus singuliers, en l’occurence… lui-même, miroir critique de son rapport sans cesse contrarié à la surdité.

Auteurs : Joël Chalude – Jacques Brel

Mise en scène – Direction artistique : Soli, Fanny Druilhe

Interprète : Joël Chalude

Compositeurs : Pierre Vigneron, Amadeus Mozart

Genre : concert inclassable / cocktail chansons, mime et langue des signes

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19

Musique;Spectacle musical;Théâtre

Cie Symbioses