Joe Satriani – Shapeshifting Tour Cité des Congrès, 2 juin 2022, Nantes.

2022-06-02 Le concert prévu le 2 juin 2022 est finalement reporté au vendredi 5 mai 2023 à 20h.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 46,50 € à 99,30 € BILLETTERIES : www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr

Concert. Joe Satriani, guitariste virtuose connu dans le monde entier, interprétera lors de son Shapeshifting Tour des morceaux tirés de son dernier album, “Shapeshifting”, mais aussi de grands classiques comme “Surfing With The Alien”, “Cherry Blossoms”, “Always with Me, Always with You” et “Flying In A Blue Dream”. Il sera entouré du célèbre batteur Kenny Aronoff (John Fogerty), du bassiste Bryan Beller (Aristocrats) et du claviériste Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/