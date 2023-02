JOE SATRIANI EARTH TOUR LA RODIA, 23 mai 2023, BESANCON.

JOE SATRIANI EARTH TOUR LA RODIA. Un spectacle à la date du 2023-05-23 à 20:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 45.1 à 45.1 euros.

Gérard Drouot Productions (L-R-21-11645/13065) présente ce concert JOE SATRIANI, guitariste virtuose connu dans le monde entier, annonce les premières dates de sa tournée 2020. Le Shapeshifting Tour débutera le 5 avril 2020 à Mayence, en Allemagne, avant de passer par d’autres villes du pays, puis en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne, en République Tchèque, en Autriche, en Hongrie, en Italie, au Royaume-Uni et en France pour s’achever mi-juin. D’autres dates seront annoncées seront annoncées bientôt, et les dates de la tournée nord-américaine arriveront à l’automne 2020. Satriani interprétera lors de sa tournée des morceaux tirés de son nouveau disque prévu pour avril 2020 chez Sony/Legacy, mais aussi de grands classiques comme « Surfing With The Alien », « Cherry Blossoms », « Always with Me, Always with You » et « Flying In A Blue Dream ». Il sera entouré du célèbre batteur Kenny Aronoff (John Fogerty), du bassiste Bryan Beller (Aristocrats) et du claviériste Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc). Cela fait vingt ans que le virtuose sillonne le globe pour jouer devant des salles pleines à craquer en tant que tête d’affiche, et comme fondateur du G3 Guitar Extravaganza, rassemblant l’élite des guitaristes. Satriani a vendu plus de 10 millions d’albums studios et live à travers le monde, dont deux classés Platine et quatre autres Or. Il collectionne aussi 15 nominations aux Grammy. Chickenfoot, son projet parallèle, se compose de Sammy Hagar, l’ancien chanteur de Van Halen, le bassiste Michael Anthony, et Chad Smith, batteur des Red Hot Chili Pepper. Le premier album (2009) est certifié Or, et le deuxième (2011) a débuté 9e au Top 10. Depuis ses débuts en 1996, la tournée G3 s’est entourée des meilleurs guitaristes (dont Steve Vai, Eric Johnson, Steve Lukather, Robert Fripp, John Petrucci et Uli Jon Roth), et est devenue une véritable attraction, jouant régulièrement à guichets fermés aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et au Japon. « Je pense que l’alchimie découlant de trois super guitaristes qui partagent leur talent sur scène fait beaucoup pour le charme et le mojo de la tournée, » confie Satriani. « C’est fun, imprévisible, sauvage, bref tout ce qu’on a envie de trouver dans un spectacle ». Depuis la sortie en 2017 de son album What Happens Next, Satriani a tourné partout dans le monde avec son G3 Guitar Extravaganza, et ce, pour le plus grand plaisir des critiques, avant de s’embarquer pour la tournée américaine de l’Experience Hendrix Tour. Récemment, il a sorti Squares, un disque rassemblant des morceaux inédits datant de l’époque plus anonyme de son groupe Squares. Il a aussi annoncé la ressortie de Surfing With The Alien, son classique de 1987, avec une nouvelle pochette et Stripped – the Backing Tracks, un disque bonus où figurent toutes les chansons, mais sans les solos de guitare. Joe Satriani sera en concert à Paris le 2 juin à L’Olympia et en tournée en France. Joe Satriani

LA RODIA BESANCON 4 AVENUE DE CHARDONNET Doubs

