JOE LOUIS WALKER STEF PAGLIA TRIO LA TRAVERSE, 23 mars 2023, CLEON.

JOE LOUIS WALKER STEF PAGLIA TRIO LA TRAVERSE. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:15 (2023-03-23 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Photo © Arnie Goodman Intronisé au Blues Hall of Fame de son vivant et six fois lauréat du Blues Music Award, Joe Louis Walker poursuit une carrière internationale entamée il y a un demi-siècle ! Après 50 ans de carrière, Joe Louis Walker est l’un des bluesmen contemporains les plus célèbres et les plus respectés. Depuis de nombreuses années, Joe Louis fait pleuvoir le feu avec sa guitare et cracher le souffre avec sa voix. Son univers musical, fruit d’un riche parcours personnel, balaye large : le blues à l’ancienne de son enfance, le gospel de son église familiale, le rock crunch à la Rolling Stones de son adolescence, et le R&B de ses jeunes années californiennes. Stef Paglia est connu comme le guitariste surdoué de Katz Hawkins, qui impressionne le public de la diva irlandaise avec ses soli bourrés de groove et de feeling. Mais il mène également une carrière solo brillante qui mérite de s’étendre au-delà des frontières de la Belgique, où il a vu le jour il n’y a même pas 30 ans.

Votre billet est ici

LA TRAVERSE CLEON 37 rue Luis Corvalan Seine-Maritime

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Photo © Arnie Goodman

Intronisé au Blues Hall of Fame de son vivant et six fois lauréat du Blues Music Award, Joe Louis Walker poursuit une carrière internationale entamée il y a un demi-siècle ! Après 50 ans de carrière, Joe Louis Walker est l’un des bluesmen contemporains les plus célèbres et les plus respectés. Depuis de nombreuses années, Joe Louis fait pleuvoir le feu avec sa guitare et cracher le souffre avec sa voix. Son univers musical, fruit d’un riche parcours personnel, balaye large : le blues à l’ancienne de son enfance, le gospel de son église familiale, le rock crunch à la Rolling Stones de son adolescence, et le R&B de ses jeunes années californiennes. Stef Paglia est connu comme le guitariste surdoué de Katz Hawkins, qui impressionne le public de la diva irlandaise avec ses soli bourrés de groove et de feeling. Mais il mène également une carrière solo brillante qui mérite de s’étendre au-delà des frontières de la Belgique, où il a vu le jour il n’y a même pas 30 ans.

.22.8 EUR22.8.

Votre billet est ici