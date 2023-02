Joe Louis Walker LA GRANDE OURSE, 26 mars 2023, ST AGATHON.

Joe Louis Walker LA GRANDE OURSE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Intronisé au Blues Hall of Fame de son vivant et six fois lauréat du Blues Music Award, Joe Louis Walker poursuit une carrière internationale entamée il y a un demi-siècle ! Après 50 ans de carrière, Joe Louis Walker est l’un des bluesmen contemporains les plus célèbres et les plus respectés. Depuis de nombreuses années, Joe Louis fait pleuvoir le feu avec sa guitare et cracher le souffre avec sa voix. Son univers musical, fruit d’un riche parcours personnel, balaye large : le blues à l’ancienne de son enfance, le gospel de son église familiale, le rock crunch à la Rolling Stones de son adolescence, et le R&B de ses jeunes années californiennes. Véritable virtuose de la guitare, chanteur et auteur-compositeur prolifique, Joe Louis a effectué de nombreuses tournées tout au long de sa carrière. Coté rencontres, Joe Louis a également fait le plein : des premières partie de Muddy Waters et Thelonious Monk, à la fréquentation de Jimi Hendrix et Freddie King en passant par des enregistrements avec le roi B.B King ! Joe Louis Walker est un bluesman moderne, à l’aise pour mélanger, assortir et parfois témoigner de ce que son cœur lui dicte ; il attaque chaque chanson comme le chanteur de gospel qu’il était autrefois, tandis que sa guitare attaque les murs !

LA GRANDE OURSE ST AGATHON Hent Meur Cotes-d’Armor

