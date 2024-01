Joe Louis Walker en concert La Grande Ourse Saint-Agathon, dimanche 24 mars 2024.

Après 50 ans de carrière, Joe Louis Walker est l’un des bluesmen contemporains les plus célèbres et les plus respectés. Depuis de nombreuses années, Joe Louis fait pleuvoir le feu avec sa guitare et cracher le souffre avec sa voix. Son univers musical, fruit d’un riche parcours personnel, balaye large : le blues à l’ancienne de son enfance, le gospel de son église familiale, le rock crunch à la Rolling Stones de son adolescence, et le R&B de ses jeunes années californiennes. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne contact@melrose-asso.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:30:00

fin : 2024-03-24



L’événement Joe Louis Walker en concert Saint-Agathon a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol