Joe Hisaishi en Concert Symphonique Zénith Nantes Métropole, 11 octobre 2022, Saint-Herblain.

2022-10-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € à 129 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : aurelie@talentplus.fr

Concert. Les musiques du Studio Ghibli de Hayao Miyazaki célèbre la collaboration entre le compositeur de génie Joe Hisaishi et le légendaire réalisateur Hayao Miyazaki (récompensé d’un Oscar pour son film d’animation “Le Voyage de Chihiro” en 2002). Amis et collaborateurs depuis plus de 30 ans, Hisaishi et Miyazaki ont travaillé ensemble sur dix films – considérés comme de véritables chefs-d’œuvre d’animation – pour l’emblématique Studio Ghibli. À l’occasion d’une tournée française inédite qui passera par Nantes le 11 octobre 2022, les 160 musiciens et choristes du Yellow Socks Orchestra interprèteront – sous la direction exceptionnelle de Joe Hisaishi – ses plus grand thèmes, incluant ceux de “Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro” et “Le Voyage de Chihiro”. Pendant plus de 2h de concert symphonique, replongez dans l’univers de Miyazaki avec la projection d’extraits de films sur écran géant, insufflant une nouvelle vie à l’œuvre intemporelle de Hisaishi et Miyazaki.

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com