Gratuit : non de 3€ à 5€ Film de Bo Widerberg (Suède-USA,1971, 1h53, VOSTF) avec Thommy Berggren, Anja Schmidt En 1902, le Suédois Joseph Hillström et son frère arrivent à Ellis Island, antichambre du rêve américain et contemplent, les yeux brillants, la statue de la Liberté… Après plusieurs films qu’il consacre à décrire la réalité de son pays, Wideberg suit fidèlement le périple qui fit de son compatriote une icône du mouvement ouvrier américain. Imprégné de l’atmosphère créée dès le départ par la ballade chantée par Joan Baez – popularisée à Woodstock, le film veille à ne jamais séparer le portrait du personnage de son environnement, tant dans les tableaux décrivant les conditions de vie de la classe ouvrière et des pauvres, que dans les moments de fraternité, alternant scènes dures et scènes plus légères, voire pleines d’humour – dont un fort savoureux repas. Séance présentée par Christophe Patillon du Centre d’Histoire du Travail de Nantes. Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

