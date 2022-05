Joe Farnsworth / Mark Whitfield Quartet Salon-de-Provence, 24 mai 2022, Salon-de-Provence.

Joe Farnsworth / Mark Whitfield Quartet Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence

2022-05-24 20:00:00 – 2022-05-24 23:00:00 Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

20h Première Partie – Atelier Sévastien Germain (Jazz)

Julian Fouchereau Batterie

Emmanuel Rossignol Contrebasse

Simon Moncelon Piano

Laure Donnat Trombone

Lorenzo Solari Chant



21h Joe Farnsworth / Mark Whitfield Quartet

La rencontre entre le batteur new-yorquais Joe Farnsworth, le pianiste Olivier Truchot et le bassiste Patrick Maradan c’est faite sur la scène du Hot Club de Lyon en novembre 2019. La connexion fut telle que les trois musiciens décidèrent de former un vrai trio et d’inviter régulièrement à ce joindre à eux les grands musiciens que Joe côtoie à New York.

Extrait du concert de Joe Farnsworth French Trio au Hot Club de Lyon le 5 novembre 2019 ​​​​​​​



Nous avons donc le plaisir de vous proposer le : Joe Farnsworth / Mark Whitfield Quartet

Le batteur new-yorkais Joe Farnsworth (Horace Silver, McCoy Tyner, Cedar Walton,…) et son ami le grand guitariste Mark Whitfield (Quincy Jones, Ray Charles, Herbie Hancock,…) se retrouvent dans un quartet européen inédit composé du pianiste Olivier Truchot ( Scott Hamilton, Ralph Moore, Ivan Lins,…) et du bassiste patrick Maradan ( Keystone Big-Band, Quincy Jones, James Carter, Stochelo Rosenberg,…) Ce groupe de jazzmen chevronnés sera en tournée en Europe en mai 2022 pour le plus grand plaisir des amoureux du “son Blue Note” et du Jazz qui swing !

Joe Farnsworth / Mark Whitfield Quartet

salondemusique@imfp.fr +33 4 90 53 83 97 https://salondemusique13.fr/

