Joe Farnsworth & Mark Whitfield Quartet O’Zinc, 25 mai 2022, Marseille.

du mercredi 25 mai au jeudi 26 mai à O’Zinc

Le Jam Hors Les Murs accueilli par Le ZINC présente Joe Farnsworth & Mark Whitfield Quartet (New-York-City) Joe Farnsworth : batterie Mark Whitfield : guitare Olivier Truchot : piano Patrick Maradan : contrebasse Le batteur new-yorkais Joe Farnsworth (Horace Silver, McCoy Tyner, Cedar Walton,…) et son ami le grand guitariste Mark Whitfield (Quincy Jones, Ray Charles, Herbie Hancock,…) se retrouvent dans un quartet européen inédit composé du pianiste Olivier Truchot ( Scott Hamilton, Ralph Moore, Ivan Lins,…) et du bassiste patrick Maradan ( Keystone Big-Band, Quincy Jones, James Carter, Stochelo Rosenberg,…) Ce groupe de jazzmen chevronnés sera en tournée en Europe en mai 2022 et s’arrêtera à Marseille exclusivement pour le Jam Hors Les Murs les 25 et 26 Mai, pour le plus grand plaisir des amoureux du “son Blue Note” et du Jazz qui swing ! Video links Joe Farnsworth : [https://youtu.be/w8U092igIpQ](https://youtu.be/w8U092igIpQ) Mark Whitfield : [https://youtu.be/uHertIkIWFE](https://youtu.be/uHertIkIWFE) Olivier Truchot : [https://youtu.be/DfFQLK0bZpw](https://youtu.be/DfFQLK0bZpw) Patrick Maradan : [https://youtu.be/4XDth01XMqg](https://youtu.be/4XDth01XMqg)

15€

♫JAZZ♫

O’Zinc 182 rue du Rouet 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T23:00:00;2022-05-26T20:30:00 2022-05-26T23:00:00