Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield imfp, 24 mai 2022, Salon-de-Provence. Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield

imfp, le mardi 24 mai à 19:00

Le batteur new-yorkais Joe Farnsworth (Horace Silver, McCoy Tyner, Cedar Walton, winton Marsalis, …) réuni son French trio pour accompagner le grand guitariste américain Mark Whitfield (Quincy Jones, Ray Charles, Herbie Hancock,Jack McDuff, Jummy Smith, Ray Brown, …) Mark Whitfield : Guitar Olivier truchot : piano Patrick Maradan : Bass ​​​​​​​Joe Farnsworth : Drums

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants IMFP et les – de 12 ans

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T19:00:00 2022-05-24T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

imfp Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield imfp 2022-05-24 was last modified: by Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield imfp imfp 24 mai 2022 imfp Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône