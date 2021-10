Joé Dwèt Filé Le Splendid, 8 mars 2022, Lille.

Originaire d’Haïti, Joé dwèt filé est un auteur, compositeur, interprète et ingénieur du son. Il se fait connaître d’abord dans le milieu afro-caribéen en composant des titres pour des grands noms du zouk. Puis, grâce à ses collaborations avec Vegedream ou encore Naza. En 2018, sort le titre «#TPM », suivi de sa première mixtape solo #ESOLF En 2019, il enchaine avec la sortie de son premier album solo intitulé « A deux » Cet album était d’ailleurs sorti 2 jours avant sa date exceptionnelle à la cigale, le 31 mars 2019. Un concert complet après 5 jours de mise en vente. L’artiste avait déjà commencé les show à l’étranger dans des endroits tels que Mayotte, les Antilles, la réunion, l’ile Maurice… Ne voulant pas s’arrêter là, il annonce lors de la cigale, une autre date de concert cette fois à l’Olympia de paris. Concert qui affichera, très vite, complet. Il continuera avec quelques dates en France et en Belgique avant d’atterrir à l’Olympia de Montreal où son public nord-américain l’attendait. Il confirmera son début d’ascension à l’international en partant en tournée US avec des dates à Boston, New York, Miami et d’autres… En 2020, l’apparition du virus Covid-19 a forcé l’album de Joé Dwèt Filé a être reporté. Bien que confiné, il a pris le soin de faire patienter ses fans comme il se doit avec un EP baptisé “Eira” . Après une longue absence, Joé fait son grand retour en proposant plusieurs titres dont “La même chose” et “Bien plus fort” en featuring avec Ya Lévis. Il invite Ronisia sur “Jolie Madame” qui compte plus de 36M de vues sur Youtube et qui est présenté comme le premier single de son deuxième album sorti le 4 Juin dernier. Cet album nous fera voyager dans l’univers de Calypso en commençant par le clip « Oui », un de ses titres Konpa comme on les aime ! → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Le Splendid : 1 Place du Mont de Terre 59800 Lille

