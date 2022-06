Joé Dwèt Filé – Calypso Tour, 6 novembre 2022, .

Joé Dwèt Filé – Calypso Tour

2022-11-06 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-06

25 25 Originaire d’Haïti, Joé Dwèt Filé, artiste multi-casquette se fait d’abord connaître en composant pour des grands noms du zouk, Vegedream ou encore Naza.

C’est avec son titre « #TPM » et sa première mixtape « #Esolf » qu’il débute sa carrière solo en 2018. Suite aux succès de ses premiers projets, il ne tarde pas à sortir son premier album « A deux », 2 jours avant sa date exceptionnelle à La Cigale !



Après l’arrêt brutal de sa tournée internationale, il a pris soin de faire patienter ses fans comme il se doit avec un EP baptisé « Eira ».

Après une longue absence, Joé fait son grand retour en proposant plusieurs titres dont « La même chose » et « Bien plus fort » en feat. avec Ya Lévis.

Il invite Ronisia sur « Jolie Madame » qui compte plus de 36M de vues sur Youtube et qui est présenté comme le premier single de son deuxième album sorti le 4 Juin dernier.



Cet album nous fera voyager dans l’univers de Calypso en commençant par le clip « Oui », un de ses titres Konpa comme on les aime !

Retrouvez Joé Dwèt Filé pour la tournée Calypso Tour le 6 novembre à l’Espace Julien.

