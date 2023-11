Joe Corcia quartet Le Son de la Terre Paris 05, 2 décembre 2023, Paris 05.

Le samedi 02 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet Concert Joe Corcia quartet : 25 EUR

Joe Corcia est une chanteuse de jazz franco-espagnole fraîchement arrivée sur la scène parisienne.

Après des années de voyage, elle s’épanouie surtout dans le jazz swing et l’improvisation mais son répertoire et ses compositions sont marqués par son esprit baroudeur : boléros, chanson française, jazz manouche, latin jazz et bossa-nova se mélangent le temps d’un concert qui invite à l’évasion.

En découvrant la communauté du jazz parisien, elle se lie d’amitié avec Jonathan Joubert et Harold Bellenger (guitaristes). Ensemble, ils développent une synergie musicale qui ne passe pas inaperçue. Jonathan Joubert, illustre guitariste de la scène parisienne que l’on a pu retrouver notamment dans La Fanfare XP de Magic Malik, brille dans le quartet pour ses arrangements et ses improvisations virtuoses. Harold Bellenger, par son sens du rythme, installe un terrain de jeu idéal pour les improvisations de Joe et de Jon. Récemment arrivé de la Nouvelle-Orléans, Wilbur Thompson (contrebasse) les rejoint peu après. Son jeu impeccable qui nous vient directement du berceau du jazz se marie à la perfection avec le goût du swing du groupe.

Joe Corcia (chant, composition)

Jonathan Joubert (guitare, arrangements)

Harold Bellenger (guitare)

Wilbur Thompson (contrebasse)

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

