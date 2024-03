Jody Sternberg Quartet Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert : 25 EUR

Jody Sternberg, chanteuse et multi-instrumentiste originaire d’Australie, dévoile sur scène un monde intérieur tout en poésie, mêlant compositions originales et perles du répertoire ré-inventées.

Jody Sternberg présente son premier album « Castles In The Sand » , enregistré avec Alain Jean-Marie au piano et sorti sur le label Bonsaî Music en juin 2023.

« Jody Sternberg est un oiseau rare. Du genre à avoir vécu des hauts et des bas et à en avoir tiré un chant unique, un peu fêlé, terriblement sincère. » (Télérama Sortir)

Jody Sternberg – chant

Dexter Goldberg – piano

Gilles Naturel – contrebasse

Philippe Soirat – batterie

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/jody-stenberg-quartet/#billetterie

Jody Sternberg Quartet