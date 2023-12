Jody Sternberg & Alain Jean-Marie Trio 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jody Sternberg & Alain Jean-Marie Trio 38Riv Jazz Club Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€ Concert Jazz, compositions & ré-interprétations Accompagnée d’Alain Jean-Marie au piano, Gilles Naturel à la contrebasse et Philippe Soirat à la batterie, Jody dévoile sur scène un monde intérieur tout en poésie, mêlant compositions originales et perles du répertoire ré-inventées. Jody Sternberg : voix

Alain Jean-Marie : piano

Gilles Naturel : contrebasse

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com

