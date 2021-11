Tourcoing Conservatoire Nord, Tourcoing Jodie Devos – Offenbach Colorature Conservatoire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Jodie Devos – Offenbach Colorature Conservatoire, 4 juin 2022, Tourcoing. Jodie Devos – Offenbach Colorature

Conservatoire, le samedi 4 juin 2022 à 15:00

Festival de clôture Dans le cadre de Musica Viva Dans le cadre de la biennale Là-haut Si l’on connaît par cœur les prouesses techniques de la Poupée Olympia des Contes d’Hoffmann ou celles d’Eurydice dans Orphée aux Enfers, on sait moins que les rôles virtuoses peuplent bien d’autres ouvrages d’Offenbach et offrent un panorama très riche des compétences vocales de la « soprano colorature » du 19e siècle. Parés de mille couleurs, ces airs, romances et couplets alternent gouaille comique et demi-teinte poétique. Les pages oubliées révèlent un visage inconnu du compositeur. Elles ont été également composées pour des « premières chanteuses » ou « chanteuses d’agilité » à la technique vocale pyrotechnique.

6€ à 10€

Ce concert témoigne de la fascination d’Offenbach pour les chanteuses à la technique vocale pyrotechnique. Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Conservatoire Adresse 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Conservatoire Tourcoing