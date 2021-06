Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Lot, Saint-Jean-Lespinasse Jocondes Insolites – Mona Lisa, Hommages et Détournements Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’évènement: Lot

Saint-Jean-Lespinasse

Jocondes Insolites – Mona Lisa, Hommages et Détournements Saint-Jean-Lespinasse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Jean-Lespinasse. Jocondes Insolites – Mona Lisa, Hommages et Détournements 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00 Place de l’Église Espace Orlando

Saint-Jean-Lespinasse Lot Une trentaine d’artistes interprètent selon leur inspiration, leur humeur, leur plaisir, le portrait le plus célèbre au monde : La Joconde.

Sculptures, peintures, vitrail, dessins, photographies.

Tout public. +33 5 65 38 74 33 Une trentaine d’artistes interprètent selon leur inspiration, leur humeur, leur plaisir, le portrait le plus célèbre au monde : La Joconde.

Sculptures, peintures, vitrail, dessins, photographies.

Tout public. Espace Orlando

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Jean-Lespinasse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-Lespinasse Adresse Place de l'Église Espace Orlando Ville Saint-Jean-Lespinasse lieuville 44.86467#1.85927