Jobs d’été Salle du forum Le Haillan, vendredi 5 avril 2024.

Jobs d’été Vous êtes à la recherche d’un emploi pour cet été ? Profitez de nombreux conseils et ateliers pour décrocher un job saisonnier ! Vendredi 5 avril, 14h00 Salle du forum Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi pour cet été ?

Profitez de nombreux conseils et ateliers pour décrocher un job saisonnier !

Rendez-vous au Forum Jobs d’été vendredi 5 avril de 14h à 19h à la salle du Forum.

Des offres d’emploi seront affichées et un accompagnement sera proposé pour vous aider dans vos recherches et dans l’élaboration de votre CV et de vos lettres de motivation. Vous pouvez aussi passer des entretiens sur place !

Evénement organisé en collaboration avec les villes de Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Aubin de Médoc, France Travail Gironde, la Mission Locale Technowest et l’Erip Bordeaux Métropole

Salle du forum 118 Avenue Pasteur, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine