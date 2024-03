JOBS D’ETE 2024 Le Dôme Talence, samedi 16 mars 2024.

► Samedi 16 mars 2024 au Dôme, 221 Avenue de Thouars, 33400 Ville de Talence Samedi 16 mars, 10h00 Le Dôme gratuit

On vous donne RDV pour la journée JOB D’ÉTÉ 2024:

► Samedi 16 mars 2024 au Dôme, 221 Avenue de Thouars, 33400 Ville de Talence

► De 10h à 12h et de 14h à 16h30

De nombreux employeurs seront présents pour vous rencontrer et vous proposer des jobs

En complément des rencontres « en direct » entre les employeurs et les jeunes majeurs, nos partenaires tels que le service municipal de l’économie et de l’emploi, la Mission Locale des Graves, France Travail, seront présents toute la journée pour des ateliers!

Seront également présents, la Cravate Solidaire, association qui propose un coaching d’image à travers la communication non verbale et la prise de photo pour le CV, et Carte Jeune de 10h à 12h!

En attendant, venez consulter les nombreuses annonces que nous venons d’afficher à Info Jeunes Talence Campus + préparer vos CV et lettre de motivation !

