La Ville de Villenave d’Ornon organise avec les partenaires de l’emploi une session de job-dating. ————————————————————————————————– ### Vous êtes autonome ? Rigoureux avec le sens de l’humain ? Vous souhaitez postuler ? Venez muni de votre CV, rencontrer la dizaine d’entreprises présentes sur le territoire villenavais. + d’infos service emploi

Entrée libre

Les métiers du service à la personne
Salle Jacques-Brel
Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon

