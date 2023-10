Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain Jobourg La Hague, 11 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Allumage du four à pain à 14h30

Cuisson des pizzas à 17h30

Cuisson des pains à 17h40

Cuisson des viandes et teurgoules vers 18h

Vous pouvez venir préparer sur place ou apporter vos plats aux heures définis avec 15 min d’avance.

Récupération des viandes et teurgoules le lendemain à 11h.

Suggestions : Cuisson de bourdelots ou de betteraves enveloppées dans du papier alu..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 18:30:00. .

Jobourg Le Stade

La Hague 50440 Manche Normandie



Lighting the bread oven at 2:30 pm

Pizza baking at 5:30 pm

Bread baking at 5:40 pm

Meat and teurgoule baking at 18h

You can come and prepare your dishes on site, or bring them at the set times, 15 minutes in advance.

Meat and teurgoule collection at 11am the following day.

Suggestions: Cook bourdelots or beets wrapped in aluminum foil.

Encendido del horno de pan a las 14.30 h

Cocción de la pizza a las 17.30 h

Cocción del pan a las 17.40

Cocción de carne y teurgoule hacia las 18.00 horas

Puede venir a preparar sus platos in situ o traerlos a las horas fijadas, con 15 minutos de antelación.

Recogida de la carne y la teurgoule al día siguiente a las 11h.

Sugerencias: Cocinar los bourdelots o la remolacha envueltos en papel de aluminio.

Anzünden des Brotofens um 14:30 Uhr

Backen der Pizzas um 17:30 Uhr

Backen der Brote um 17:40 Uhr

Kochen von Fleisch und Teurgoules gegen 18 Uhr

Sie können Ihre Gerichte vor Ort zubereiten oder zu den festgelegten Zeiten 15 Minuten im Voraus mitbringen.

Fleisch und Teurgoules werden am nächsten Tag um 11 Uhr abgeholt.

Vorschläge: In Alufolie eingewickelte Rote Bete oder Bourdelots kochen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche