du mardi 6 juillet au vendredi 9 juillet à Université d’Évry – IBGBI

L’Université d’Évry et Genopole organisent la retransmission au sein du bâtiment IBGBI du 4 au 9 juillet dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Pour pouvoir y assister, l’inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire à tout ou seulement une partie de la retransmission du JOBIM. Des temps de travail collaboratifs seront prévus. JOBIM a pour ambition première d’être un lieu de rencontre multidisciplinaire, proposant un cadre convivial favorisant les échanges. Tous les domaines liés à la biologie computationnelle sont les bienvenus. L’organisation de JOBIM est pilotée par la Société Française de Bio-Informatique (SFBI), en partenariat avec l’Institut Français de Bioinformatique (IFB) et le Groupement de Recherche Bioinformatique Moléculaire (GDR BIM). En 2021 le JOBIM se déroulera en ligne et sera retransmis en direct dans une dizaine lieux en France dont l’Université d’Évry.

être inscrit au Jobim national + s’inscrire en local

JOBIM (Journées Ouvertes en Biologie, Informatique et Mathématiques) est l’événement annuel qui fédère la communauté et les acteurs de la bio-informatique française. Université d’Évry – IBGBI 23 boulevard de France – Evry Évry Essonne

2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T09:30:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T09:30:00 2021-07-09T12:30:00

