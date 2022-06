Jobdating Stage & Emploi 100% virtuel Ivry-sur-Seibe Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

Jobdating Stage & Emploi 100% virtuel, 30 juin 2022, Ivry-sur-Seibe. L’IPSA a le plaisir de vous inviter à prendre part à son Jobdating Stage & emploi 100% virtuel qui se tiendra en ligne les 30 juin et 1er juillet prochains. Vous êtes en recherche de nouvelles opportunités professionnelles : cet événement sera pour vous l’occasion d’échanger avec des recruteurs intéressés par votre profil Ipsalien > Ouverture des inscriptions mi-juin Vous recherchez vos futurs collaborateurs : ce jobdating vous permettra vous permettra de rencontrer les étudiants de l’IPSA en fin d’études d’ingénieur et de bachelor en recherche de stage, ainsi que les jeunes diplômés et alumni en recherche d’emploi Vous pourrez également (sur sélection) animer des conférences et tables rondes virtuelles autour d’un sujet de votre choix (présentation de votre entreprise/structure, conseil RH, témoignage d’un alumni, présentation d’une innovation…). > Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire suivant avant le 31 mai : https://forms.office.com/r/cjnNRwde58

Détails Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine Site : https://alumni.ipsa.fr/agenda/jobdating-stage-emploi-44 Autres Lieu IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace Adresse 63 boulevard de brandebourg Ville Ivry-sur-Seibe

IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace Ivry-sur-Seibe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seibe/

Jobdating Stage & Emploi 100% virtuel 2022-06-30 was last modified: by Jobdating Stage & Emploi 100% virtuel IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace 30 juin 2022

Ivry-sur-Seibe