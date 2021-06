Guyancourt Pôle Emploi Guyancourt Guyancourt, Yvelines Jobdating Services à la personne Pôle Emploi Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Pôle Emploi organise un Jobdating spécial « Services à la personne » le 6 juillet après-midi dans son agence de Guyancourt, en présence de 5 employeurs : – ALTRUIS – UNICARE – A.S.S.A.D. (Association de Soutien et de Services d’Aide à Domicile) – VAMILO – KANGOUROU KIDS Ce job dating s’adresse aux personnes en recherche de poste d’Aide ménager, Assistant de vie et Garde d’enfant à domicile ou en projet ; des formations seront proposées sur tous les métiers et tous profils : – certification « gestes et postures » pour les personnes expérimentées, – accès à la qualification : assistant de vie aux familles, contrat de professionnalisation CAP AEPE (ex Petite Enfance), formation en continu CAP AEPE…).

Participation gratuite – Inscription obligatoire – Préciser dans l’objet du mail « Jobdating 6 juillet »

Proposé par Pôle Emploi Pôle Emploi Guyancourt 3 avenue du 8 mai 1945, guyancourt Guyancourt Yvelines

