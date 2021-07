Montigny-le-Bretonneux Pigier Performance Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Jobdating Pigier Performance Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Jobdating Pigier Performance, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Montigny-le-Bretonneux. Jobdating

Pigier Performance, le mercredi 21 juillet à 10:00

Décroche ton alternance ! Conditions : – Permis B et véhicule indispensable – Admissible en BTS MCO chez Pigier Performance

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Organisé par Pigier en partenariat avec Costco Pigier Performance 23 rue Colbert, montigny-le-bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T17:00:00

Lieu Pigier Performance Adresse 23 rue Colbert, montigny-le-bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux