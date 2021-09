Bouguenais Piano'cktail Loire-Atlantique, Nantes Jobdating + Concert – La Journée des 2 Mondes Piano’cktail Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jobdating + Concert – La Journée des 2 Mondes Piano’cktail, 9 septembre 2021, Bouguenais. 2021-09-09

Horaire : 16:00

Gratuit : oui 16h à 18h : Jobdating avec les jeunes des quartiers (16-30 ans), demandeurs d’emploi.18h15 à 19h15 : Concert gratuit par la Philharmonie des 2 mondes, à destination des jeunes et des entreprises. Infos pratiques et inscriptions pour le jobdating du 9 septembre à Nantes (Piano’cktail) ;- Entreprises : plus de 30 entreprises présentes. Rencontrer des candidats- Candidats, demandeurs d’emploi : inscrivez-vous au jobdating inclusion pour les jeunes Plus d’informations à : communication@girpeh-asso.fr / 02 40 08 66 04 Organisation : Le GIRPEH, Nantes Métropole, Ville de Bouguenais Piano’cktail adresse1} Bouguenais 44340 02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ https://www.girpeh-asso.fr/evenements-la-journee-des-2-mondes/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Piano'cktail Adresse Rue Ginsheim Gustavsburg Ville Bouguenais lieuville Piano'cktail Bouguenais