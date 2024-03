Jobdating Château de Sedan Sedan Sedan, jeudi 28 mars 2024.

Jobdating Château de Sedan Vous serez accueilli(e)s au sein du restaurant la Principauté (Cour du Château de Sedan) pour un jobdating portant sur des recrutements en CDI, contrat d’apprentissage et poste saisonnier : Jeudi 28 mars, 09h00 Sedan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T16:00:00+01:00

Vous serez accueilli(e)s au sein du restaurant la Principauté (Cour du Château de Sedan) pour un jobdating portant sur des recrutements en CDI, contrat d’apprentissage et poste saisonnier :

Chef de Rang (avec expérience) saisonnier et pour CDI

Femme / Valet de Chambre (avec expérience) saisonnier et pour CDI

Femme / Valet de Chambre : Saisonnier

Serveurs/ses : Saisonnier

Cuisinier H/F: Apprenti

Serveur H/F: apprenti

Venir avec un CV à jour.

jobdating

Sedan 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/238531 »}]

Job dating La semaine du Tourisme