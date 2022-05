Jobdating Apprentissage de la MEL Mission Locale de Lille Avenirs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Jobdating Apprentissage de la MEL Mission Locale de Lille Avenirs, 5 mai 2022, Lille. Jobdating Apprentissage de la MEL

Mission Locale de Lille Avenirs, le jeudi 5 mai à 14:00

Bonjour à tous,Il est encore temps de positionner sur le job dating de la MEL qui se déroule 5 mai 2022 à 14 h au Siège pour présenter les postes proposés en alternance. A ce jour, nous sommes à 14 positionnements dont 13 Lillois.Parmi les postes il y aura les suivant (non exhaustifs) : BÂTIMENT : • Apprenti.e agent de maintenance polyvalent – CAP maintenance bâtiment des collectivités à BTP CFA Lille Métropole (1 à 2 ans de formation) • Apprenti.e menuisier – BP menuiserie CENTRE DE FORMATION DON BOSCO • Apprenti.e technicien de maintenance, Bac/ Bac Professionnel (TAI AFPA) vous avez des connaissances en sécurité et en maquettage informatique. • Apprenti.e dessinateur bâtiment ou coordinateur.trice d’études graphique, BAC Projeteur d’études BTP ou AEA ou design d’espace. NETTOYAGE : • Apprenti.e agent de propreté, BACCALAUREAT PRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION TERTIAIRE : • Apprenti.e gestionnaire recrutement, : bac option RH • Apprenti.e chargé.e d’accueil physique et téléphonique, Bac professionnel Métiers d’accueil les offres d’apprentissage de la Métropole Européenne de Lille Mission Locale de Lille Avenirs Lille, vaillant Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mission Locale de Lille Avenirs Adresse Lille, vaillant Ville Lille lieuville Mission Locale de Lille Avenirs Lille Departement Nord

Mission Locale de Lille Avenirs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Jobdating Apprentissage de la MEL Mission Locale de Lille Avenirs 2022-05-05 was last modified: by Jobdating Apprentissage de la MEL Mission Locale de Lille Avenirs Mission Locale de Lille Avenirs 5 mai 2022 lille Mission Locale de Lille Avenirs Lille

Lille Nord