L’hitoire de l’ancienne usine Job des Sept Deniers, que les ouvriers et habitants ont sauvé de la démolition programmée après sa fermeture pour bâtir dans ses murs un « projet culturel et citoyen » qui rayonne aujourd’hui sur le quartier. « La Compagnie Une Petite Lueur s’est saisie de l’histoire de l’usine JOB pour en faire une fiction portée par trois comédiennes qui alterneront chœurs ouvriers, réunions syndicales orageuses, récits de luttes épiques et séances de Monopoly entre financiers : toujours passer par la case départ pour toucher 20 000 francs ! Une façon distanciée de raconter une histoire qui dépasse celle de Toulouse ou comment les usines sont devenues des lieux de culture, que leurs anciens ouvriers visitent avec un tarif demandeur d’emploi. JOB a échappé à ce destin : il est l’outil même de ses anciens ouvriers« .

réservation au 06 18 14 19 10

l'histoire de l'usine JOB, transformée en fiction et portée par quatre comédiennes… Une façon distanciée, tour à tour comique et poignante, de raconter cette histoire écrite à partir de témoignages.

