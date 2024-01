Job Tourisme en 29 Hôtel Restaurant Le Cap Ouest Porsguen, vendredi 15 mars 2024.

Job Tourisme en 29 Job Tourisme en 29: Salon de l’emploi itinérant des métiers du Tourisme, du camping, de l’hôtellerie et de la restauration Vendredi 15 mars, 16h00 Hôtel Restaurant Le Cap Ouest

Job Tourisme en 29 Salon itinérant de l’emploi des métiers du tourisme, du camping et de l’hôtellerie-restauration !

La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest renouvele son salon itinérant afin de promouvoir les offres d’emploi dans le secteur du tourisme du 10 février au 29 avril, les employeurs du secteur (cafetiers, hôteliers, restaurateurs, gérants de campings et d’équipements de loisirs) pourront rencontrer des candidats sur 19 dates dans 19 lieux différents du Finistère.

Un rendez-vous ouvert à tous et sans inscription !

Venez rencontrer et postuler auprès de nombreux employeurs !

Retrouvez toutes les informations sur www.bretagne.cci.fr/job-tourisme-en-29

Hôtel Restaurant Le Cap Ouest 8 rue de Pont Christ 29430 Plouescat Porsguen 29430 Finistère Bretagne

